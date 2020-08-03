العراق يدمر وكرًا لتنظيم داعش الإرهابي

دمرت قوات الجيش العراقية، اليوم الإثنين، وكرا لتنظيم داعش الإرهابي وعثرت على مخبأ للأسلحة في محافظة الأنبار.وذكر بيان لوزارة الدفاع أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء نينا: أنه وفق معلومات استخبارية دقيقة تمكنت قوة مشتركة من لواء مغاوير قيادة عمليات الجزيرة، ومفارز قسم الاستخبارات العسكرية في القيادة من الوصول إلى أحد أوكار داعش في صحراء الجزيرة بالقرب من حديثة وتدميره، حيث كان يستخدمه عناصر داعش للتخفي والاختباء عن القوات الأمنية.وفي سياق متصل وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة تمكنت قوة من الفرقة العاشرة ومفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة من العثور على مخبأ للعتاد في قرية القدس بالرمادي بالأنبار وتضبط بداخله صواريخ وقذائف مختلفة الأنواع والأحجام.