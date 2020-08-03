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الإثنين 03 أغسطس 2020 الموافق 13 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق يدمر وكرًا لتنظيم داعش الإرهابي

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 03:55 م
قوات الجيش العراقية
قوات الجيش العراقية
أش أ
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دمرت قوات الجيش العراقية، اليوم الإثنين، وكرا لتنظيم داعش الإرهابي وعثرت على مخبأ للأسلحة في محافظة الأنبار.

وذكر بيان لوزارة الدفاع أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء نينا: أنه وفق معلومات استخبارية دقيقة تمكنت قوة مشتركة من لواء مغاوير قيادة عمليات الجزيرة، ومفارز قسم الاستخبارات العسكرية في القيادة من الوصول إلى أحد أوكار داعش في صحراء الجزيرة بالقرب من حديثة وتدميره، حيث كان يستخدمه عناصر داعش للتخفي والاختباء عن القوات الأمنية.

وفي سياق متصل وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة تمكنت قوة من الفرقة العاشرة ومفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة من العثور على مخبأ للعتاد في قرية القدس بالرمادي بالأنبار وتضبط بداخله صواريخ وقذائف مختلفة الأنواع والأحجام.

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