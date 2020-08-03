مى سليم تعاود تصوير مسلسل«خيط حرير»

عاودت الفنانة مي سليم، تصوير أحداث مسلسلها الجديد "خيط حرير"، والذي انطلقت في تصويره خلال الفترة الماضية.وقالت الفنانة مي سليم لـ"الدستور"، إنها سعيدة بالتجربة التي اعتبرتها مفاجأة مليئة بالقصص المختلفة والمميزة، مشيرة إلى أنها إلى أنها عادت مرة أخرى لتصوير العمل بعد إجازة عيد الأضحى الماضية، ونشرت سليم صورة من كواليس العمل عبر حسابها بموقع إنستجرام وعلقت وقالت "قريبا خيط حرير".وعلى جانب آخر، تواصل مي سليم، تصوير مسلسل "بأثر رجعي" الذي بدأت تصويره قبل عيد الأضحى مباشرة، والذي يشارك في بطولته بجانبها محمد عز، وتوني ماهر، وهالة فاخر، وهاجر الشرنوبي.يذكر أن الفنانة قد طرحت مؤخرًا أغنية "فلفل أحمر" التي أهدتها للنادي الأهلي، وهي من كلمات أحمد عبدالنبي، وألحان وتوزيع محمد شفي، وإنتاج أحمد عاطف، وكانت بمثابة مفاجأة للجمهور الأحمر.