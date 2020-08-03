خلال عام.. تفاصيل خطة «البترول» لتعميم عدادات الغاز مسبقة الدفع

كشف المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عن العمل على الانتهاء من برنامج الحكومة الطموح لتوصيل الغاز الطبيعي إلى 3.4 مليون وحدة سكنية بنهاية العام المالى الحالي 2020-2021 قبل موعده المستهدف بعام، مؤكدًا حرص الدولة من خلال القيادة السياسية والحكومة على تقديم جميع أوجه الدعم والمتابعة المستمرة للمشروع القومي للغاز الطبيعي للمنازل والتوسع في استخداماته لمختلف مناطق الجمهورية، تيسيرا على المواطنين وتعظيمًا للاستفادة منه كإحدى الثروات التي تتمتع بها مصر بديلًا للبوتاجاز بما يسهم في خفض كميات استيراده من الخارج، لافتًا إلى أن إجمالي عدد الوحدات السكنية التي وصلها الغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية بلغ 11.2 مليون وحدة سكنية منذ بدء هذا النشاط حتى الآن.وكشف مصدر مسئول بالشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" لـ"الدستور"، عن أنه يتم حاليًا توريد ما يقرب من 600 ألف عداد غاز مسبق الدفع بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي وشركة "جاز متر" لتركيبها قبل نهاية العام الجاري لجميع الوحدات السكنية الجديدة التي سيتم توصيلها بالغاز الطبيعي لأول مرة بمعظم المحافظات، بدلًا من العدادات القديمة التي تعمل بنظام الفواتير، وبعد نجاح تنفيذ المشروع وتركيب 20 ألف عداد بمنطقة الأسمرات 1، 2 وبشائر الخير 1، 2، 3.وأوضح المصدر، أنه سيتم تركيب عدادات مسبقة الدفع لجميع الوحدات السكنية التي تعمل بالغاز الطبيعي، بواقع أكثر من مليوني عداد سنويًا، على أن ينتهي المشروع خلال 5 سنوات، ويشمل أكثر من 11 مليون وحدة سكنية.وتتميز العدادات مسبقة الدفع بتحكم المواطنين في استخداماتهم للغاز الطبيعي وعدم دخول محصلين بالمنزل، كما ترفع كفاءة منظومة تحصيل مستحقات الدولة عن استهلاك الغاز الطبيعي.وجرى إدخال عدادات الغاز مسبوقة الدفع للمنازل في المدن والمحافظات للمرة الأولى بشكل تجريبي نهاية 2019.