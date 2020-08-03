«في ذكرى ميلاد البابا شنودة».. استئناف القداسات بعد 134 يوم توقف

تحتفل الكنيسة القبطية الأ رثوذكسية، اليوم، بذكرى الميلاد الـ 97 للبابا شنودة الثالث البابا الـ117 للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.وفي ذكرى احتفال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بعيد ميلاد البابا شنودة الثالث، عادت الروح إلى الكنائس؛ فاستأنفت الكنيسة اليوم الإثنين القداسات الإلهية؛ بعد توقف دام لمده 134 يوما، بإجراءات احترازية مشددة.فحرصت العديد من الكنائس على استقبال أولى القداسات الإلهية بها، اليوم؛ فقامت بوضع علامة استرشادية على الأرض لضمان التباعد الاجتماعي بين الأقباط، كما قامت بعض الكنائس بوضع أشرطة صفراء على الدكة لضمان التباعد الاجتماعي؛ وجلوس شخص واحد عليها.ففي قنا ترأس الأنبا شاروبيم أسقف قنا؛ اليوم؛ صلاة القداس الإلهي بمقر مطرانية قنا، بمشاركة عدد من الكهنة؛ فحرص الكهنة خلال إتمام صلوات القداس الإلهي ؛ بارتداء الكمامات.أما كنيسة مارجرجس ببهجورة؛ فتراس كهنة الكنيسة على ترؤس صلوات القداسات الألهيه، وحرصت كشافة الكنيسة على تنظيم الأفراد وقياس درجة الحرارة؛ بالإضافة إلى جلوس الأفراد المشاركين في القداس كل فرد على دكه.وحرص شعب الكنيسة على ارتداء الكمامات أثناء القداس الإلهي.أما كنيسة الأنبا أنطونيوس بالمنيا فحرص شعب الكنيسة على ارتداء الكمامات أثناء القداس الإلهي.وأعلنت الكنائس الأرثوذكسية، ضرورة تسجيل الأقباط بياناتهم وتسجيل حضور القداسات الإلهية، بالإضافة إلى تحديد لكل فرد حضور قداس واحد كمرحلة أولى خلال الفتح التدريجي، بحيث يكون الحضور من 50 إلى 75 فردًا في القداس الواحد.واشترطت، أنه يجب ارتداء الكمامة طيلة فترة القداسات، على أن يحضر الأفراد أدواتهم الشخصية مثل غطاء الرأس للسيدات وإحضار زجاجة مياه خاصة لكل فرد، بالإضافة إلى قيام الكنائس بقياس درجة الحرارة قبيل صلاة القداس.