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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«السياحة»: زيارات مفاجئة للفنادق للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 10:01 ص
الدكتورة غادة شلبي
الدكتورة غادة شلبي
هدير شعراوي
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قالت الدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، إن الوزارة راجعت كل الإجراءات الاحترازية في جميع الفنادق؛ من أجل التأكد من تطبيقها من قبل العاملين.

وأضافت شلبي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، انه يتم زيارة الفنادق بصورة مفاجئة من قبل المسؤولين بالوزارة، مشيرة إلى أنه يتم غلق أي منشأة مخالفة دون تهاون، معلقة: "لأننا بذلنا جهودًا كثيرة للوصول إلى هذه الدرجة من الاطمئنان، ونتابع أعداد النزلاء يوميًا، والأعداد أصبحت كبيرة مقارنة بالحجوزات في عيد الفطر المبارك، ولم نبلغ بأي مخالفات، وخصصنا خطًا ساخنًا للزائرين، ليستطيعوا الإبلاغ عن أي مخالفات".

وأوضحت أنه يتم التعامل مع أي بلاغ يرد من خلال الخطوط الساخنة، حيث نستقبل السياحة الدولية منذ شهر تقريبًا وجميع السياح الأجانب أشادوا بمصر، وقالوا إننا لم نر هذه الإجراءات في بلادنا، مما أدى إلى زيادة أعداد السائحين بمنتجعاتنا، وهناك ردود أفعال جيدة من السياح ومنظمي الرحلات، متابعة: "استقبلنا العديد من الشكاوى من الفنادق لرغبة السياح في إقامة حفلات صاخبة وتجمعات".

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