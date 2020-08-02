الإحصاء: 45% من الصادرات المصرية تامة الصنع
الأحد 02/أغسطس/2020 - 11:13 م
أميرة ممدوحطباعة
أظهر أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر من السلع تامة الصنع بلغت 5.1 مليار دولار خلال أول 5 أشهر من عام 2020، تمثل 45% من جملة الصادرات لدول العالم المقدرة بحوالى 11.4 مليار دولار.
وأضاف جهاز الإحصاء، أن الصادرات المصرية من السلع نصف مصنعة ارتفعت لـ 3 مليارات دولار خلال أول 5 أشهر من عام 2020 مقابل 2.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليها تمثل 26.7% من جملة الصادرات.
وفى المقابل، انكمشت صادرات المواد الخام إلى حدود 1.145 مليار دولار خلال أول 5 أشهر من العام الحالى 2020 مقابل 1.198 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق، بانخفاض قدره 52.8 مليون دولار خلال عام.
وأضاف جهاز الإحصاء، أن الصادرات المصرية من السلع نصف مصنعة ارتفعت لـ 3 مليارات دولار خلال أول 5 أشهر من عام 2020 مقابل 2.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليها تمثل 26.7% من جملة الصادرات.
وفى المقابل، انكمشت صادرات المواد الخام إلى حدود 1.145 مليار دولار خلال أول 5 أشهر من العام الحالى 2020 مقابل 1.198 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق، بانخفاض قدره 52.8 مليون دولار خلال عام.