الإحصاء: 45% من الصادرات المصرية تامة الصنع

أظهر أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر من السلع تامة الصنع بلغت 5.1 مليار دولار خلال أول 5 أشهر من عام 2020، تمثل 45% من جملة الصادرات لدول العالم المقدرة بحوالى 11.4 مليار دولار.وأضاف جهاز الإحصاء، أن الصادرات المصرية من السلع نصف مصنعة ارتفعت لـ 3 مليارات دولار خلال أول 5 أشهر من عام 2020 مقابل 2.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليها تمثل 26.7% من جملة الصادرات.وفى المقابل، انكمشت صادرات المواد الخام إلى حدود 1.145 مليار دولار خلال أول 5 أشهر من العام الحالى 2020 مقابل 1.198 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق، بانخفاض قدره 52.8 مليون دولار خلال عام.