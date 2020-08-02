إيران تدعو لزيادة حصتها في ممرات العبور الإقليمية والدولية

دعا رئيس منظمة تشجيع التجارة الإيرانية إلى ضرورة زيادة حصة إيران في ممرات العبور الإقليمية والدولية.وفي حديثه في اجتماع لجنة الخبراء التابعة للمجلس الأعلى لترويج الصادرات غير النفطية، اليوم الأحد، دعا حامد زدبوم جميع المنظمات التنفيذية المعنية إلى تحقيق أهداف محددة سلفًا وتعزيز حصة البلاد في ممرات العبور الإقليمية والدولية.وانتقل إلى الجلسة الأخيرة التي عقدت بحضور النائب الأول لرئيس قطاع النقل والعبور، ودعا جميع الهيئات التنفيذية المسئولة إلى التعاون مع المنظمة بما يتماشى مع زيادة حصة إيران في ممرات العبور الإقليمية والدولية.ووفقًا لوكالة مهر الإيرانية، أشار أمين المجلس الأعلى لترويج الصادرات غير النفطية إلى لائحة داخلية تمت الموافقة عليها في مقر التنسيق الاقتصادي بمجلس الوزراء لإعادة عملية التصدير إلى اقتصاد البلد.وأضاف: "تمت صياغة مسودة حزمة الحوافز هذه من قبل، وتم تحديد المنظمة والآليات اللازمة لتشجيع المصدرين على إعادة عملتهم التصديرية إلى البلد".