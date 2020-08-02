صحيفة: توترات أمريكية تركية بشأن صفقة غاز مع أكراد سوريا

أكدت صحيفة "آرب نيوز" البريطانية، أن قوات سوريا الديمقراطية في حاجة إلى مواصلة بناء العلاقات مع الولايات المتحدة، موضحة أن صفقة النفط تعزز هذه العلاقات.وأضافت الصحيفة أن الاتفاق المفاجئ بين شركة نفط "دلتا كريسنت" الأمريكية المحدودة للطاقة والقوى الديمقراطية السورية بشأن تطوير حقول نفطية في شمال شرق سوريا قد أثار مخاوف بشأن رد فعل أنقرة، فأحد الخلافات الرئيسية بين تركيا والولايات المتحدة حول سوريا كان حول التعاون المحلي الأخير مع قوات سوريا الديمقراطية، لكن التقارير تفيد بأن أنقرة التزمت الصمت حيال هذه الصفقة ولم تتفاعل بشكل سلبي، على الرغم من اعتبار قوات سوريا الديمقراطية جماعة إرهابية وتمديد سياسي لحزب العمال الكردستاني المحظور من قبل أنقرة.وحسبما ورد تم إبرام الصفقة "باعتراف وتشجيع البيت الأبيض" مع قيام السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام بإجراء محادثات مع زعيم قوات سوريا الديمقراطية مظلوم كوباني لتطوير حقول النفط في المنطقة من قبل الشركة الأمريكية.وتتركز إمدادات النفط في سوريا في الجزء الشمالي الشرقي من البلاد، خاصة في القامشلي ودير الزور، التي تسيطر عليها الأكراد.وبدأت قوات سوريا الديمقراطية بقيادة الأكراد بالانسحاب من المناطق الحدودية التركية السورية في أكتوبر الماضي وفقًا لاتفاق توسطت فيه روسيا وتركيا، ثم أعيدوا نشرهم إلى مواقع جديدة على بعد 30 كيلومترا من الحدود في شمال شرق سوريا.وقال جو ماكرون، محلل السياسة الخارجية في الشرق الأوسط في المركز العربي ومقره واشنطن، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لن يعرض للخطر علاقته الجيدة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب- في الساحات من سوريا إلى ليبيا- لعقد نفطي أمريكي لا مفر منه في المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية (SDF) ففي سوريا أردوغان يعرف مدى أهمية النفط بالنسبة لترامب.