«الإيكونوميست»: تركيا تخسر 3 مليارات دولار سنويًا في سوريا

ذكرت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية، إن تركيا توسع من وجودها ونفوذها في العالم العربي باستخدام القوة أكثر من الدبلوماسية، مضيفة: "لكن لا يبدو أن لديها رؤية واضحة للمنطقة".وأضافت المجلة: "حيث ازداد الإنفاق العسكري لأنقرة بنحو النصف منذ عام 2016، وفي العام الماضي احتلت تركيا شمال شرق سوريا، وشنت هجومًا عميقًا في شمال العراق، وتدخلت بشكل حاسم في الحرب الأهلية في ليبيا".وأشارت إلى أنه في الوقت الذي يسعى فيه رجب طيب أردوغان لعمل مصالح اقتصادية ويتعامل مع التهديدات في الخارج بطريقة عدوانية وحازمة بشكل متزايد، فقد لا تمتلك تركيا القوة اللازمة للبقاء أو رؤية شاملة للمنطقة".وقالت الإيكونوميست: "إن تركيا فقدت الكثير من قواتها المسلحة بعد أن فقدت آلاف الضباط في المحاكمات وعمليات التطهير في العقد الماضي"، وأضافت أن عمليات أنقرة في سوريا وحدها تكلف ما يصل إلى 3 مليارات دولار في العام.