مدحت العدل عن أغنية عمرو دياب الجديدة: مبهجة وجميلة

شارك الكاتب مدحت العدل جمهوره رأيه في أغنية عمرو دياب الجديدة "يا بلدنا الحلوة" من خلال تدوينة له على موقع التددوينات القصيرة "تويتر".وكتب العدل، "ما قيمة أي أغنية؟ أن تنقل إليك الشعور الذي قصده صانعوها.. حزن.. بهجة.. شجن إلخ.. إذ لم تكن ناقدًا ومحللًا ومعظمنا ليس كذلك فعلينا أن (نحس) الأغنية ولا نحللها فإذا استمتعت فقد نجحت الأغنية.. أغنية عمرو يابلدنا يا حلوة مبهجة وجميلة وأسعدتني.. بس خلاص".وكان الهضبة طرح أغنيته قبل أيام قليلة وحققت نجاحًا كبيرًا ووصلت للأكثر رواجًا على يوتيوب وهي من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور.