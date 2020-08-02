«أشيك راجل كلاسى» يثير الغضب على «تويتر»

تصدر هاشتاج "أنا أشيك راجل كلاسي في مصر" موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، بعد تغريدة نشرها أحد المدونين عن تفاخره بزيه "الكلاسي"، حسب قوله، وإعجاب البنات به.ونشر مراد الشافعى تغريدة يروى فيها قصة تعارفه بفتاة بسبب زيه قائلًا: "الصبح وأنا فى ستارباكس التجمع واحدة قاعدة جنبي ومركزة معايا وبعد نظرات اتكلمنا وقالتلي لبسك راقي أوي وعاجبني بس مستحمل البدلة فى الحر إزاي".وأضاف: "شرحتلها إنها صيفي وستايلي كله كده، فلبسي اه اللي شدها بس مخبيش عليكم كنت هفطس من الحر وجه مع دموع السعادة، وبصراحة ثقتي إني أشيك راجل كلاسي فمصر مخلياني أستحمل الجو".تغريدة "الشافعى" أثارت استفزاز رواد موقع التواصل الاجتماعى، لينطلق بعدها بساعات هاشتاج "أنا أشيك راجل كلاسي في مصر"، المقتبس من مقولته، ويتصدر مؤشرات الأكثر تداولًا على "تويتر".وشارك أحد المغردين، ناشرًا صورة محمد هنيدى في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، ليعلق: "محدش فاهم إن خلف كان وجهة نظره إنه شايف نفسه أشيك شب في AUC".وقال آخر: "بيفكرني بنادية لطفي في فيلم للرجال فقط، بس موغاد بشوشة نادية لطفي منغير، ده حتى نادية لطفي وهي عاملة راجل شكلها أرجل منه".فيما قال ثالث: "عملت إيه في دنيتك عشان الشعب المصري وبعض الدول الشقيقة يحفلوا عليك كدا".