رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 02 أغسطس 2020 الموافق 12 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

هاشتاج

«أشيك راجل كلاسى» يثير الغضب على «تويتر»

الأحد 02/أغسطس/2020 - 06:28 ص
أشيك راجل كلاسي في
أشيك راجل كلاسي في مصر
طباعة
تصدر هاشتاج "أنا أشيك راجل كلاسي في مصر" موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، بعد تغريدة نشرها أحد المدونين عن تفاخره بزيه "الكلاسي"، حسب قوله، وإعجاب البنات به.

ونشر مراد الشافعى تغريدة يروى فيها قصة تعارفه بفتاة بسبب زيه قائلًا: "الصبح وأنا فى ستارباكس التجمع واحدة قاعدة جنبي ومركزة معايا وبعد نظرات اتكلمنا وقالتلي لبسك راقي أوي وعاجبني بس مستحمل البدلة فى الحر إزاي".

وأضاف: "شرحتلها إنها صيفي وستايلي كله كده، فلبسي اه اللي شدها بس مخبيش عليكم كنت هفطس من الحر وجه مع دموع السعادة، وبصراحة ثقتي إني أشيك راجل كلاسي فمصر مخلياني أستحمل الجو".

تغريدة "الشافعى" أثارت استفزاز رواد موقع التواصل الاجتماعى، لينطلق بعدها بساعات هاشتاج "أنا أشيك راجل كلاسي في مصر"، المقتبس من مقولته، ويتصدر مؤشرات الأكثر تداولًا على "تويتر".

وشارك أحد المغردين، ناشرًا صورة محمد هنيدى في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، ليعلق: "محدش فاهم إن خلف كان وجهة نظره إنه شايف نفسه أشيك شب في AUC".

وقال آخر: "بيفكرني بنادية لطفي في فيلم للرجال فقط، بس موغاد بشوشة نادية لطفي منغير، ده حتى نادية لطفي وهي عاملة راجل شكلها أرجل منه".

فيما قال ثالث: "عملت إيه في دنيتك عشان الشعب المصري وبعض الدول الشقيقة يحفلوا عليك كدا".
أشيك راجل كلاسي في مصر
أشيك راجل كلاسي في مصر
أشيك راجل كلاسي في مصر
أشيك راجل كلاسي في مصر
أشيك راجل كلاسي في مصر
أشيك راجل كلاسي في مصر
أشيك راجل كلاسي في مصر
أشيك راجل كلاسي في مصر

موضوعات متعلقة

حارق علم الكويت: «الفيديو اتفهم غلط»

أحمد الجار الله ينتقد قرار الكويت حظر الطيران مع مصر: متسرع وغير مدروس

«مصر للطيران» تعلن وقف الرحلات للكويت

الموعد الخاص بإعلان نتيجة الثانوية العامة 2020.. تعرف على التفاصيل

الصور

image description

توزيع الحلوى فى شارع 306

image description

احتفال المصريين بثانى أيام العيد بحدائق الشوارع

image description

«العيد فى مصر غير».. «الأضحى» كما رآه سودانيو مصر

image description

«مسيحى» يذبح أضاحى العيد.. «بالفرحة اتجمعنا»

image description

أول أيام «عيد محمود».. صلاة وبلالين وفرحة «الدبيحة»

الأكثر قراءة

«التعليم» تكشف مفاجأة بقائمة أوائل الثانوية العامة

بمجموع 409.5 درجة.. «الدستور» تنفرد بتفاصيل الأولى على الثانوية

رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم.. اعرف نتيجة الصف الثالث الثانوي برقم الجلوس

أول تعليق من تركى آل الشيخ حول أنباء تدهور حالته الصحية

إنفوجراف

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

أيام زمان

مأساة البيه البواب.. سر لجوء أحمد زكي لـ«كاتب كبير» لتوجيهه بعد وفاة صلاح جاهين

اعترافات أحمد فؤاد نجم.. «زورت استمارات فدخلت السجن وشتمت الزمالك لهذا السبب»

أراد أن يتعلم منه التمثيل فضربه بالقلم.. هكذا بدأت علاقة أنور وجدي بـ يوسف وهبي

أميران وقصة.. لماذا أعاد فريد شوقي «حسن الهلالي» للشاشة بعد 14 عاما؟

نجم الساعة

مأساة البيه البواب.. سر لجوء أحمد زكي لـ«كاتب كبير» لتوجيهه بعد وفاة صلاح جاهين

منوعات

موعد صرف المعاشات هذا الشهر.. معاشات شهر أغسطس 2020

اليونان تدشن أول متحف تحت الماء على حطام سفينة تاريخية

آخر موعد لذبح الأضحية في عيد الأضحى المبارك

4 علامات تدل على الإصابة بضربة شمس

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
قاطعوا المنتجات التركية
ماجد حبته
دواجن مصر.. ولوردات بريطانيا!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد الأحمدى الظواهرى.. جمع مع شدته تواضعًا وزُهدًا فى الدنيا «2-2»
ماجد حبته
الأضحى.. آيا صوفيا.. والأقصى
المزيد

الثقافة

المسارح تضىء بـ«كامل العدد» فى أول ليالى عروض عيد الأضحى (صور)

مجرد رسالة من عجوز

شجن

الأمير المحظوظ