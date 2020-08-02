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الأحد 02 أغسطس 2020 الموافق 12 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«التخطيط»: تنفيذ مشروع القطار المكهرب بتكلفة 26 مليار جنيه

الأحد 02/أغسطس/2020 - 06:57 ص
القطار المكهرب
القطار المكهرب
أميرة ممدوح
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كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن انتهاء الهيئة القومية لمترو الأنفاق من الأعمال الميدانية لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع القطار المكهرب منتصف العام الجاري 2020، بتكلفة إجمالية قدرها 26 مليار جنيه.

وأضافت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها، أن المشروع يهدف لربط العاصمة الإدارية الجديدة بالمدن الجديدة عن طريق المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، حيث سيتم ربط العاصمة الإدارية الجديدة بمدينة السلام والعبور والشروق والروبيكي والعاشر من رمضان وبلبيس.

وأشارت وزارة التخطيط، إلى أن الحكومة رصدت 870 مليون جنيه لتنفيذ المشروع بموازنة العام المالي الماضي 2019-2020، حيث بلغ حجم الإنفاق المالي 300 مليون جنيه حتى شهر ديسمبر الماضي بمعدل إنفاق سنوي 35%.

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