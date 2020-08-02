انتشال جثمان شخص إثر انهيار أرضى أثناء التنقيب عن الآثار بأسيوط

نجحت قوات الحماية المدنية فى انتشال جثة شخص وجار البحث عن آخر لقيا حتفهما نتيجة إنهيار أرضى عليهما أثناء تنقيبهما عن الآثار بحي غرب أسيوط.كان قد تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط يفيد ورود بلاغ من رئيس حى غرب يفيد انهيار الرمال على أشخاص اثر البحث عن آثار بشارع المصري ضرب الزق بمنطقة غرب مدينة أسيوط بجوار جامع عيادة.وعلي الفور تم اخطار الحماية المدنية والإسعاف والنجدة وجاري المتابعة وانتشال الجثامين.وعلي الفور انتقل محمد بشير رئيس حي غرب أسيوط وضباط المباحث والحماية المدنية والإسعاف الى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة والفحص حدوث إنهيار أرضي عليهما أثناء التنقيب عن الآثار.وقامت قوات الحماية المدنية برفع الأتربة وتمكنت من انتشال جثة أحد الضحايا ويدعى "ا. س.ح" 36 سنة وتم نقله الى مشرحة مستشفى أسيوط العام وجار البحث عن جثة الثاني.