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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

هاشتاج

هاشتاج «مصر والكويت أخوة» يتصدر «تويتر»

السبت 01/أغسطس/2020 - 09:52 م
السيسي وامير الكويت
السيسي وامير الكويت
الشيماء زيدان
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تصدر هاشتاج #مصر_الكويت_أخوة، موقع تداول التدوينات القصيرة "تويتر" قبل قليل، وذلك بسبب الأحداث الأخيرة الفردية التي شهدها بعض المصريين بدولة الكويت، من سوء معاملة بعض الكويتيين، وقرار الطيران المدني الكويتي بمنع رحلات الطيران لـ31 دولة بينها مصر.

وشارك في الهاشتاج عدد من نجوم الفن والرياضة والنشطاء، الذين أبدوا استياءهم من محاولات النيل من العلاقات المصرية الكويتية.

وأكد النشطاء، أن هذه المحاولات للإيقاع بين البلدين الشقيقين ستبوء بالفشل من قبل مخربين هدفهم فصل الكويت عن إخوتها في الدول العربية وعلى رأسهم مصر، لتكون شبيهة بقطر التي أصبحت تعاني من شبح الانهيار والإفلاس.

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