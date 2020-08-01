«مواد البناء»: استمرار تراجع أسعار الحديد والأسمنت

أكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، أن هناك تراجعا في أسعار مواد البناء بشكل مستمر بسبب توقف تراخيص البناء والركود في البيع والشراء بعد أزمة كورونا.وأضاف الزيني لـ"الدستور"، أن أسعار الحديد والأسمنت في طريقها للهبوط المستمر من قبل الشركات والتجار أيضا كمحاولة لكسر الركود لكن بلا جدوى.وأكد أن التجار تأثرت بقرار وقف التراخيص وعزوف البعض عن مزاولة المهنة؛ بسبب الخسائر اللاحقة بهم لعدة شهور متتالية منذ بداية أزمة كورونا.