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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مصدر: نسبة النجاح بالثانوية العامة تتعدى الـ80%

السبت 01/أغسطس/2020 - 06:41 م
رضا حجازي
رضا حجازي
نورهان عبدالرحمن
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تستأنف كنترولات التصحيح ومقار تقدير درجات مواد الثانوية العامة، أعمالها الثلاثاء المقبل، عقب العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك.

وتستكمل الكنترولات محطتها الأخيرة قبل اعتماد النتيجة من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وهي التعرف على أسماء الطلاب بعد الكشف عن أرقامهم السرية ونقل الدرجات الخاصة بالطلاب إلى جهاز الحاسب الآلي، ودمجهم على أسطوانة.

من جانبه قال مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نسبة النجاح هذا العام تتعدى الـ80%، وهي أعلى من العام الماضي التي سجلت 78%.

وأكد المصدر، أن ارتفاع نسبة النجاح هذا العام يعود إلى زيادة درجات الرأفة كما أقرها الدكتور طارق شوقي، بواقع 10% لكل مادة.

وأضاف المصدر، أنه من المتوقع اعتماد النتيجة من الدكتور طارق شوقي مساء الثلاثاء المقبل، وإعلان أسماء الأوائل، على أن يتم إعلانها لجميع الطلاب صباح الأربعاء، وسيتم إعلانها بالمدارس صباح الخميس.

وأوضح المصدر، أن درجات الفرق بين الأوائل من الأول إلى العاشر تتراوح بين الدرجة والنصف درجة، وتابع أن تقارب الدرجات أدى إلى زيادة عدد القائمة فوق الـ30 طالبا وطالبة، للثلاث شعب، المقرر اختيارهم كل عام، واستكمل المصدر أن المنافسة كانت شديدة بين طلاب الشعبة العلمية.

ومن المقرر أن يتم فتح باب التظلمات لطلاب الثانوية العامة بعد إعلان النتيجة مباشرة بنفس ضوابط العام الماضي، بتكلفة 100 جنيه للمادة، وسيتم الاطلاع خلال يومين من تقديم التظلم، وإعلان النتيجة بعد ثلاثة أيام من الاطلاع.

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