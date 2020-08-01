النمسا: وضع كورونا «مستقر»

أكد وزير الصحة النمساوي ردولف أنشوبير، أن وضع وباء فيروس كورونا المستجد في البلاد "مستقر"، وأن إجمالي عدد الحالات النشطة بلغ 1583 حالة، كما عادت الإصابات اليومية إلى مستوى أقل من مائة حالة بعد تسجيل 83 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.وقال أنشوبير، في تصريحات اليوم السبت - إن الفيروس لم يبلغ ذروته بعد في جميع أنحاء العالم وهو ينتشر بشكل أسرع وأسرع.وأشار وزير الصحة النمساوي، إلى الأرقام القياسية التي تسجلها منظمة الصحة العالمية "كل أسبوع تقريبًا"، موضحا "أنه لا تزال هناك زيادات قوية بشكل خاص في الولايات المتحدة والبرازيل وجنوب إفريقيا والهند".وأضاف الوزير أنشوبير، أن الإصابات الجديدة ترجع بالأساس إلى عودة التجمعات وفتح الحدود واستئناف السياحة، مشيرا إلى أن السلطات الصحية تقوم بعمل جيد للغاية في مجال احتواء تفشي العدوى.