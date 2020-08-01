إنطلاق مهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية.. 15 أغسطس

تنطلق فعاليات الدورة الثامنة عشر من مهرجان الصيف الدولي والمقام بمكتبة الإسكندرية خلال الفترة من 15 إلى 29 أغسطس 2020، ويأتي المهرجان هذا العام حافلًا بالعديد من الفعاليات الفنية التي سيعلن عن برنامجها يوم الخميس، 6 أغسطس 2020.ومهرجان الصيف الدولي هو موسم فني كبير وتقليد أرسته مكتبة الإسكندرية ليضفي مذاقًا خاصًّا بألوان متعددة لصيف الإسكندرية، ومن منطلق حرص مركز الفنون على تقديم منتج فني يوازن بين أشكال جديدة من الفنون وكلاسيكيات الفن المصري المستمر في جذب مختلف طوائف الجمهور.وأهدت إدارة المهرجان الدورة القادمة لروح الفنان محمود رضا مؤسس فرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية، والذي رحل عن عالمنا في 10 يوليو الجاري عن عمر ناهز 90 عاما.