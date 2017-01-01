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الجمعة 31 يوليه 2020 الموافق 10 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الصين كلمة السر».. «بلومبرج»: ترامب يستعد للاستحواذ على TikTok

الجمعة 31/يوليه/2020 - 08:34 م
ترامب
ترامب
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كشف موقع بلومبرج أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يخطط للإعلان عن قرار يأمر شركة ByteDance الصينية بالتنازل عن ملكيتها في تطبيق TikTok بالولايات المتحدة، نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر.

وأوضح الموقع في تقريره، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة تحقق في مخاطر محتملة للأمن القومي بسبب سيطرة الشركة على التطبيق، ويمكن الإعلان عن قرار ترامب في أقرب وقت.

وذكر "بلومبرج" أن Bytedance اشترت شركة Musical.ly Inc في عام 2017 ودمجتها مع TikTok، ما أدى إلى إنشاء شبكة تواصل اجتماعي شهيرة وسريعة النمو في الولايات المتحدة - أول تطبيق صيني يحقق مثل هذه الغارات.

ولفت إلى أنه مع تزايد انتشار TikTok، ازداد قلق المسؤولين الأمريكيين بشأن إمكانية استخدام الحكومة الصينية للتطبيق للحصول على بيانات عن مواطني الولايات المتحدة. وبدأت لجنة الاستثمار الأجنبي في أمريكا، التي تحقق في الاستحواذ في الخارج على الشركات الأمريكية، مراجعة لعملية الشراء في خريف عام 2019، وفقًا لشخص مطلع على التحقيق.

قال ترامب في وقت سابق خلال يوليو الجاري إنه يفكر في حظر TikTok كطريقة للرد على الصين بسبب تعاملها مع الفيروس التاجي.

جاء تهديد ترامب بحظر TikTok بعد بضعة أسابيع فقط من التقارير التي تفيد بأن العديد من مستخدمي TikTok حاولوا تخريب مسيرته من خلال طلب تذاكر لم يخططوا لاستخدامها أبدًا، وقاموا بتنسيق حملة لإغراق تطبيق حملة ترامب 2020 بمراجعات سلبية.

كانت إدارة شركة TikTok تبحث عن طرق تنأى بنفسها عن ملكيتها الصينية، في محاولة لطمأنة الجمهور بعدم تخزين أي بيانات على الخوادم في الصين وأن التطبيق يعمل بشكل مستقل. حتى أن Bytedance عين رئيسًا تنفيذيًا سابقًا لشركة Walt Disney Co، Kevin Mayer، لإدارة عملياتها في أمريكا.

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