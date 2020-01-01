رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 30 يوليه 2020 الموافق 09 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

قيادى بالوفد: انطلاقه قوية للحزب فى كافة المجالات

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 10:46 م
محمد نجيب زغلول
محمد نجيب زغلول
إسلام نصير
طباعة
وجه محمد نجيب زغلول رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بمحافظة كفر الشيخ، كوادر الحزب بالمحافظة بتقديم التهنئة للقيادات التنفيذية والشعبية والسياسية بالمدن والمراكز بمناسبة عيد الأضحى المبارك، طبقًا لتوجيهات رئيس الحزب المستشار بهاء الدين أبو شقة، حيث قامت مجموعة من شباب الوفد بمركز ومدينة كفر الشيخ بتوزيع كروت المعايدة على التنفيذيين بالمحافظة.

وزارت الدكتورة مروة بسيوني جمعة مساعد رئيس اللجنة العامة للوفد بكفر الشيخ لشئون المرأة عددًا من الأجهزة التنفيذية بدأتها بزيارة ديوان عام المحافظة وهنأت اللواء ياسر الحفناوي السكرتير العام المساعد للمحافظة وزارت عددًا من المديريات.

وزغلول، في بيان عن الحزب، أن الوفد في المحافظة سيشهد انطلاقه قوية في الأيام المقبلة في كافة المجالات السياسية والخدمية والمجتمعية منفتحًا على الجميع تأصيلًا لدوره التاريخي كحزب الوطنية وضميرًا للأمة.

وأضاف حمادة بكر سكرتير الهيئة الوفدية وسكرتير عام حزب الوفد بكفرالشيخ أن، الحزب بالمحافظة ينفذ خطة عملية تساعده أن يكون متفاعلًا مع الشارع من خلال ضم عناصر جادة وكوادر علمية تخطط لكسب المواطنين والتفاعل مع مشاكل الجماهير بكل صدق، مشيرًا إلى أنه فيما يخص الإستحقاقات البرلمانية لمجلس النواب القادم سيدفع "بيت الأمة" بمنافسين أقوياء على كافة المقاعد من المشهود لهم بالكفاءة وحسن السيرة والشعبية الطيبة في الشارع.

وأوضح بكر أن، اللجنة ستستأنف عقد الندوات عقب إعلان الحكومة عودة الحياة لطبيعتها والسيطرة على انتشار فيروس كورونا، موضحًا أن الفترة القادمة ستشهد مزيد من الفعاليات.

موضوعات متعلقة

مصادر بـ«التعليم»: شعبة علمى علوم تتصدر قائمة أوائل الثانوية العامة

الفيروسات الكبدية: أبحاث مصرية أثبتت فاعلية أدوية فيروس C فى علاج كورونا

الإعدام لعروس قتلت زوجها بعد 5 أيام من الزفاف فى البحيرة

رئيس برج البرلس: غريق المدينة طلع لما أمه نادت عليه

الصور

image description

صور ودية الزمالك وطنطا

image description

مباراة الأهلي والجونة الودية

image description

مدحت صالح يطرح «قربلي» عبر «يوتيوب» (فيديو)

image description

نجوم الفن يشاركون إسعاد يونس الاحتفال بافتتاح «رينيساس»

image description

كواليس مباراة الزمالك ووادى دجلة الودية

الأكثر قراءة

استمرار الانخفاض.. الصحة: 37 وفاة و409 إصابات جديدة بكورونا

تفاصيل موعد إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2020

مصادر بـ«التعليم»: اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2020 الثلاثاء

الوزير: رفع أسعار تذاكر 38 قطارا غدا.. و«الأولى الفاخرة» بـ125 جنيها

إنفوجراف

image description

السيسي يشاهد فيلم «خيوط الأمل» بافتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي

image description

نانسي عجرم تكشف معاناتها مع ابنتيها بسبب «تيك توك»

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

أيام زمان

المتلونون.. فنانون دافعوا عن ثورة يوليو ثم هاجموها: «أبرزهم سعاد حسني»

أغرب مواقف الحج.. «مظاهرة وهتافات.. سرقة الحجر الأسود.. وانقطاع المصريين»

«لمس رجلي وقالي غني».. لماذا كرهت كاريوكا الموسيقار عبد الوهاب؟

"تبرع من أجل الكويت".. خفايا حملة الفرقة المسرحية لسمير غانم وقت الغزو العراقي

نجم الساعة

المتلونون.. فنانون دافعوا عن ثورة يوليو ثم هاجموها: «أبرزهم سعاد حسني»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

ظهور سمكة عملاقة تشبه «كائن فضائى» بشواطئ أستراليا (صور)

علماء يشيدون بـ«اختراق علمي» للكشف عن مرض لا دواء له

شاهد.. «نيولوك» محمد صلاح بعد قص شعره.. «حلق كابوريا»

الآن التسجيل.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس.. أوائل الثانوية العامة

مقالات الرأي
ماجد حبته
لماذا رفضت اليونان العرض التركى؟
صفوت البياضي
انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية انتكاسة خطيرة
أحمد بهاء الدين شعبان
مستقبل العولمة.. رؤية صينية «1»
مؤمن المحمدي
عبدالحى أديب
المزيد

الثقافة

مواهب مطروح الشابة تواصل عروضها الغنائية

«فى محبة القراءة».. قاعات اطلاع مجانية توفرها «الثقافة» للباحثين

دار الكتب المصرية.. 150 عامًا من ذاكرة الوطن

«جماليات النص بين الكتابة والقراءة» ضمن «ثقافة أونلاين»