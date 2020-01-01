قيادى بالوفد: انطلاقه قوية للحزب فى كافة المجالات

وجه محمد نجيب زغلول رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بمحافظة كفر الشيخ، كوادر الحزب بالمحافظة بتقديم التهنئة للقيادات التنفيذية والشعبية والسياسية بالمدن والمراكز بمناسبة عيد الأضحى المبارك، طبقًا لتوجيهات رئيس الحزب المستشار بهاء الدين أبو شقة، حيث قامت مجموعة من شباب الوفد بمركز ومدينة كفر الشيخ بتوزيع كروت المعايدة على التنفيذيين بالمحافظة.وزارت الدكتورة مروة بسيوني جمعة مساعد رئيس اللجنة العامة للوفد بكفر الشيخ لشئون المرأة عددًا من الأجهزة التنفيذية بدأتها بزيارة ديوان عام المحافظة وهنأت اللواء ياسر الحفناوي السكرتير العام المساعد للمحافظة وزارت عددًا من المديريات.وزغلول، في بيان عن الحزب، أن الوفد في المحافظة سيشهد انطلاقه قوية في الأيام المقبلة في كافة المجالات السياسية والخدمية والمجتمعية منفتحًا على الجميع تأصيلًا لدوره التاريخي كحزب الوطنية وضميرًا للأمة.وأضاف حمادة بكر سكرتير الهيئة الوفدية وسكرتير عام حزب الوفد بكفرالشيخ أن، الحزب بالمحافظة ينفذ خطة عملية تساعده أن يكون متفاعلًا مع الشارع من خلال ضم عناصر جادة وكوادر علمية تخطط لكسب المواطنين والتفاعل مع مشاكل الجماهير بكل صدق، مشيرًا إلى أنه فيما يخص الإستحقاقات البرلمانية لمجلس النواب القادم سيدفع "بيت الأمة" بمنافسين أقوياء على كافة المقاعد من المشهود لهم بالكفاءة وحسن السيرة والشعبية الطيبة في الشارع.وأوضح بكر أن، اللجنة ستستأنف عقد الندوات عقب إعلان الحكومة عودة الحياة لطبيعتها والسيطرة على انتشار فيروس كورونا، موضحًا أن الفترة القادمة ستشهد مزيد من الفعاليات.