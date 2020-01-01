وزير الري يناقش سبل تطوير وتحديث نظم الصرف المغطى

اجتمع وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي، مع الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط، والمهندس وليد حقيقي رئيس الإدارة المركزية للموارد والاستخدامات المائية بقطاع التخطيط، لمتابعة أنشطة المجلس الاستشاري المصري الهولندي للمياه.وناقش الاجتماع أوجه التعاون بين الجانبين المصري والهولندي، وتتضمن تطوير أنظمة الري والصرف الحديث وتحديث وتسجيل الأراضي الزراعية، كما تم أيضا التطرق إلى موضوعات تتعلق بالتغيرات المناخية والمشروعات الجاري تنفيذها بتمويل من صندوق المناخ الأخضر.كما تمت مناقشة تطوير وتحديث نظم الري والصرف المغطى في مصر ورفع كفاءته من خلال الاطلاع على أحدث النظم في العالم، وتطبيق ما يتناسب معها مع الظروف المصرية، وكذلك دراسة حول تحسين نوعية المياه في شبكات المصارف، بما يعمل على تعظيم كميات مياه الصرف الزراعي المعاد استخدامها.