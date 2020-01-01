شقيق مذيعة النهار: «حكم اليوم أثلج صدورنا»

عقّب محمود ميمي، خال الطفل كريم هشام، نجل المذيعة مروة ميمي، الذي لقي مصرعه بطلق ناري من أحد أصدقائه، على حكم المحكمة اليوم.وقال، في مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية العربية الحدث: "الحمد لله.. حكم اليوم أثلج صدورنا رغم أننا كنا نتعشم في أقصى عقوبة، خاصة أن جد الطفل والد المذيعة توفى منذ 13 يومًا بعد إصابته بالجلطة الثانية فور علمه بنبأ مصرع حفيده"، متابعا: "نشكر القضاء المصري على انحيازه للحق".وتساءل ميمي: "معرفش إزاي والد القاتل يترك طبنجة في منزل الأطفال يلعبوا بيها.. وأعمارهم دون الـ18 عامًا، لذلك كان الحكم مخففا بصدور حكم بسبع سنوات للأول وخمسة للثاني".