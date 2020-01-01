متحدث التعليم العالي: تنسيق الجامعات الخاصة مبني على دراسات علمية

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن قرارات ضوابط قبول الجامعات الخاصة بتنسيق سنة 2020، مبنية على دراسات علمية.وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الإثنين، أن الجامعات سوف تراعي البعد الاجتماعي والظروف الاقتصادية التي يمر بها الشعب المصري بسبب أزمة فيروس كورونا.وأكد أن الوزارة ناقشت أسعار الالتحاق بالجامعات الخاصة، وحرصت على عدم المغالاة في الأسعار في ظل أزمة كورونا، للتخفيف على الأهالي.واجتمع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة اليوم، لوضع ضوابط القبول بتنسيق سنة 2020، حيث أعلن أن تنسيق كليات الطب سيكون 95%، بينما كليتي طب الأسنان والصيدلة 90%، ولكلية الهندسة انخفض تنسيقها إلى 80%.