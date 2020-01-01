نسرين أمين تشعل إنستجرام بـ«البكيني»

شاركت الفنانة نسرين أمين، جمهورها ومتابعيها، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام" صورة جديدة لها.وظهرت نسرين أمين بإطلالة مثيرة من أمام الشاطئ أثناء قضائها عطلتها الصيفية، وارتدت نسرين أمين بكيني باللون الأسود، وتركت شعرها الأسود الكيرلي منسدلًا على كتفيها.وحازت الصورة على إعجاب متابعيها.وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالآتى: "دائمًا جميلة ومتألقة، مساء الورد، منورة".يذكر أن أحدث أعمال نسرين أمين مسلسل "لما كنا صغيرين‎ "‎الذى عُرض في رمضان 2020، إخراج محمد علي وتأليف أيمن سلامة، ومن ‏بطولة ‏خالد ‏النبوي، ‏ومحمود ‏حميدة ‏وكريم ‏قاسم، ‏ريهام ‏حجاج، ‏ونسرين ‏أمين، ونبيل عيسى، ومحمود حجازي، وهاني عادل‎.‎