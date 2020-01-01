الأنبا كيرلس يرأس احتفال دير القديس بضابا بعيده

قال القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن دير القديس الأنبا بضابا بنجع حمادي بمحافظة قنا، احتفل أمس بعيد استشهاد شفيع الدير، ورفيقيه القديسين الأنبا اندراوس، والأنبا خريستوذللو.وأضاف القس بولس حليم، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الأنبا كيرلس، أسقف إيبارشية نجع حمادي، صلى صلاة العشية مساء أول أمس بالدير وشاركه بعض الآباء كهنة الإيبارشية ومجمع راهبات الدير، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية. كما صلى صباح أمس قداس العيد، بالدير ذاته.