محاكمة خادمة وصديقها لسرقة مصوغات ربة منزل بباب الشعرية

أمرت نيابة باب الشعرية الجزئية، اليوم الإثنين، بإحالة خادمة وصاحب محل لسرقتهما مشغولات ذهبية من شقة ربة منزل واستبدالها بأخرى صينى إلى محكمة الجنح.تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة باب الشعرية مفاده تلقيه بلاغ من ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم، باكتشافها سرقة كمية من المشغولات الذهبية من داخل غرفة نومها واستبدالها بأخرى "ذهب صينى" واتهمت إحدى السيدات "تعمل لديها".بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن المشكو في حقها وراء ارتكاب الواقعة، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، حيث تمكنت من الاستيلاء على المصوغات الذهبية بأسلوب "المغافلة" على فترات مُستغلة طبيعة عملها طرف المجنى عليه.وأضافت بالتصرف في المسروقات بالبيع لدى عميلها "سيئ النية" صاحب محل مصوغات ذهبية وفضية تم ضبطه، وبحوزته المصوغات الذهبية المستولى عليها، وأقر علمه بأنها من متحصلات واقعة سرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.