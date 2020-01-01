محاكمة خادمة وصديقها لسرقة مصوغات ربة منزل بباب الشعرية
الإثنين 27/يوليه/2020 - 11:00 ص
نجلاء رفاعيطباعة
أمرت نيابة باب الشعرية الجزئية، اليوم الإثنين، بإحالة خادمة وصاحب محل لسرقتهما مشغولات ذهبية من شقة ربة منزل واستبدالها بأخرى صينى إلى محكمة الجنح.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة باب الشعرية مفاده تلقيه بلاغ من ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم، باكتشافها سرقة كمية من المشغولات الذهبية من داخل غرفة نومها واستبدالها بأخرى "ذهب صينى" واتهمت إحدى السيدات "تعمل لديها".
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن المشكو في حقها وراء ارتكاب الواقعة، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، حيث تمكنت من الاستيلاء على المصوغات الذهبية بأسلوب "المغافلة" على فترات مُستغلة طبيعة عملها طرف المجنى عليه.
وأضافت بالتصرف في المسروقات بالبيع لدى عميلها "سيئ النية" صاحب محل مصوغات ذهبية وفضية تم ضبطه، وبحوزته المصوغات الذهبية المستولى عليها، وأقر علمه بأنها من متحصلات واقعة سرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة باب الشعرية مفاده تلقيه بلاغ من ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم، باكتشافها سرقة كمية من المشغولات الذهبية من داخل غرفة نومها واستبدالها بأخرى "ذهب صينى" واتهمت إحدى السيدات "تعمل لديها".
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن المشكو في حقها وراء ارتكاب الواقعة، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، حيث تمكنت من الاستيلاء على المصوغات الذهبية بأسلوب "المغافلة" على فترات مُستغلة طبيعة عملها طرف المجنى عليه.
وأضافت بالتصرف في المسروقات بالبيع لدى عميلها "سيئ النية" صاحب محل مصوغات ذهبية وفضية تم ضبطه، وبحوزته المصوغات الذهبية المستولى عليها، وأقر علمه بأنها من متحصلات واقعة سرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.