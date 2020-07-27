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الإثنين 27 يوليه 2020 الموافق 06 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 27-7-2020 بالبنوك المصرية

الإثنين 27/يوليه/2020 - 07:01 ص
الريال السعودي
الريال السعودي
منة سالم
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يرصد موقع "الدستور" سعر الريال السعودي، اليوم الاثنين 27-7-2020، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة كما يلي في التقرير التالي:

عالميًا، شهدت البورصة لدي المملكة العربية السعودية، ارتفاع هامشي خلال ختام جلسة تعاملاتها أمس الأحد، وذلك بعد تباين أداء الأسهم القيادية، بينما أرتفع قطاع البنوك وصعد بعد إعلان 4 من البنوك نتائج أعمالها للربع الثاني من العام.

محليًا، يواصل الريال السعودي استقراره أمام الجنيه المصري في سوق تداول العملات المحلية حيث وصل صرف الريال السعودي اليوم 4.24 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع، كما جاء في البنك الأهلي المصرى وبنك مصر 4.15 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 27-7-2020 في عدد من البنوك الحكومية

في البنك المركزي المصري سجل سعر الريال 4.24 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع، كما جاء في البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند مستوى 4.15 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

و في بنك الإسكندرية سجل 4.19 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي 4.25 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، وجاء في البنك التجاري الدولي 4.17 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، أما في البنك العربي الأفريقي الدولي حقق السعر 4.24 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، وفي بنك البركة سعر 4.28 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع، كما جاء في بنك المصرف المتحد وصل سعر الصرف إلى 4.18 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

يشار إلى أن البنك المركزي المصري أطلق الحرية للبنوك المصرية في تحديد أسعار العملات وفقًا للعرض والطلب، في ظل وجود رقابة السوق بشكل دائم والتدخل في حال اختلال هذا المبدأ وحدوث أي مضاربات مِن شأنها الإضرار بالعملة المحلية، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة العربية السعودية ما يقرب من 6.1 مليار دولار عن العام المالي 2018- 2019.

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