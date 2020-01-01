أول تعليق لـ«فتاة فرشوط» بعد إحالة مغتصبيها للمفتي (فيديو)

ظهرت فرحة عبدالباسط الشهيرة بـ"فتاة فرشوط"، في لقاء مسجل مع الإعلامية لميس الحديدي، وذلك بعد حكم جنايات نجع حمادي بإحالة أوراق مغتصبيها للمفتي.وروت فرحة تفاصيل اغتصابها، قائلة: "كنت رايحة البنك، فخبطني توكتوك، وأخذوني بعد ما أغمى عليا، وقلعوني وكتفوني بالحبل، واغتصبوني".وقالت فرحة، إنها وافقت على التسجيل، لكشف ما يحدث في الصعيد، مشيرة إلى أنه لا أحد يتحدث عن ذلك خوفًا من الفضائح، مردفة وهي تبكي: "جيت عشان أدافع عن 100 واحدة حصل لهم زيي وأكثر، لا أريد تعاطفًا، وإنما جئت لأطالب بحقوق المرأة، اللي بيحصل لنا ظلم".وأضافت فرحة: "أشعر بالراحة، وأمي زغردت بعد حكم المحكمة، وهي اللي أصرت على تقديم البلاغ والحمد لله أن ربنا نصرني".وأردفت: "أنتظر الحكم النهائي في 25 أغسطس القادم ويا رب يكون اللي إحنا عاوزينه، كنت بروح كل الجلسات وفخورة باللي أنا عملته، ودي أكتر حاجة صح عملتها في حياتي أني متنازلتش".وكشفت فرحة، أنها تلقت تهديدات بالقتل بعد حكم المحكمة، مشيرة إلى أنها انتقلت لمكان آمن من باب التأمين، وليس الهروب.وأكدت فرحة، أنها قطعت علاقتها نهائيًا بوالدها، لأنه رغب في تنازلها عن القضية مقابل المال، قائلة: "مش متخيلة أن ده أب، وأمنيتي أن أعود لحياتي وأحقق طموحي".من جانبه، كشف إسماعيل سلاوي، محامي الفتاة، أن الفتاة وجهت كلمة للقاضي في الجلسة الأخيرة وبكت، مشيرًا إلى أن مأساة الفتاة المغتصبة لا تنتهي بحكم القضاء، لأن الآثار النفسية تظل لفترة طويلة.وكشف، في مداخلة عبر تطبيق زووم مع برنامج "القاهرة الآن" المُذاع على فضائية "العربية الحدث" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن أركان القضية كانت مكتملة.