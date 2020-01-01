«الشيخ يحدثكم من الغرزة».. فيديو يفضح هذيان الأجير الإخواني محمد الصغير

شن الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، هجوما واسعًا على الأجير الإخواني الشيخ محمد الصغير، والذي حاول أن يشعل النار بين الأزهر ودار الإفتاء عبر قناة الجزيرة مستغلا في ذلك مناقشة قانون الفتوى الذي يُنظر الآن في البرلمان، وسجل الأزهر اعتراضه على بعض البنود فيه.وعرض في برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، فيديو يكشف هذيان الأجير الإخوان محمد الصغير، في إحدى حلقات الخيمات الرمضانية على قناة مكملين، والتي كان يهذي فيها بتصريحات متناقضة للغاية، حيث قال "إن الله يقيم الدولة العادلة ولو كانت ظالمة"، ثم تلعثم الشيخ، وبدى وكأنه في غير وعيه، والمقولة في حقيقتها هي: "إن الله يقيم الدولة العادلة ولو كانت كافرة".ومن جانبه علق الباز على الفيديو قائلا: "الشيخ محمد الصغير يحدثكم من الغرزة، يبدو أن هذا البخور المشتعل حولهم في مجلسهم ليس دخانا عاديا، خاصة أن طريقة الضحك الهستيرية التي يتعاملون بها تقول إنهم ليسوا في كامل وعيهم".