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الأحد 26 يوليه 2020 الموافق 05 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«الشيخ يحدثكم من الغرزة».. فيديو يفضح هذيان الأجير الإخواني محمد الصغير

الأحد 26/يوليه/2020 - 10:39 م
الشيخ محمد الصغير
الشيخ محمد الصغير
محمود عرفات
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شن الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، هجوما واسعًا على الأجير الإخواني الشيخ محمد الصغير، والذي حاول أن يشعل النار بين الأزهر ودار الإفتاء عبر قناة الجزيرة مستغلا في ذلك مناقشة قانون الفتوى الذي يُنظر الآن في البرلمان، وسجل الأزهر اعتراضه على بعض البنود فيه.

وعرض في برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، فيديو يكشف هذيان الأجير الإخوان محمد الصغير، في إحدى حلقات الخيمات الرمضانية على قناة مكملين، والتي كان يهذي فيها بتصريحات متناقضة للغاية، حيث قال "إن الله يقيم الدولة العادلة ولو كانت ظالمة"، ثم تلعثم الشيخ، وبدى وكأنه في غير وعيه، والمقولة في حقيقتها هي: "إن الله يقيم الدولة العادلة ولو كانت كافرة".

ومن جانبه علق الباز على الفيديو قائلا: "الشيخ محمد الصغير يحدثكم من الغرزة، يبدو أن هذا البخور المشتعل حولهم في مجلسهم ليس دخانا عاديا، خاصة أن طريقة الضحك الهستيرية التي يتعاملون بها تقول إنهم ليسوا في كامل وعيهم".

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