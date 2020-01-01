بطاقة 200 سرير.. تفاصيل تجهيز «دار العزل» بمستشفى سعاد كفافي

قال المهندس محمد عوني، المشرف على مشروع دار العزل بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن الجامعة لها دور في أداء مهامها نحو خدمة المجتمع، وصحة المواطن، ومساندة الدولة.وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية "النهار"، أن الدكتور خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أصدر تكليفًا بالعمل على المشروع "دار العزل" ووجه بالانتهاء من كل التصميمات خلال 24 ساعة، وبالفعل تم الانتهاء من كل التصميمات، والتي شارك في إعدادها كبار المهندسين.وأوضح أن المستشفى مقام على 5 أفندنة، وطاقته الاستيعابية أكثر من 200 سرير، ومجهز بالمعدات الطبية اللازمة، لافتًا إلى أن تمت مراعاة أن جميع المواد المستخدمة في بناء "دار العزل" مضادة للبكتيريا لتقليل انتشار العدوى، وتم وضع نظام أمني إلكتروني.ويقدِّم الإعلامي الدكتور محمد الباز، برنامج «آخر النهار» على شاشة قناة «النهار» من الجمعة إلى الأحد، في التاسعة مساءً ولمدة ساعة ونصف.