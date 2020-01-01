رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 25 يوليه 2020 الموافق 04 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

أول تعليق لأسقف قنا بعد مزاعم استقالته

السبت 25/يوليه/2020 - 04:16 ص
الأنبا شاروبيم
الأنبا شاروبيم
مونيكا جرجس
طباعة
كشف الأنبا شاروبيم، أسقف قنا، عن أسباب تواجده في دير الأنبا بيشوي بوادى النطرون، وذلك بعد مزاعم عن تقديم استقالته من الإيبارشية وتشكيل لجنة بابوية من شئون الإيبارشيات لمقابلته في الدير لعدوله عن الاستقالة.

وقال الأنبا شاروبيم، في بيان له،"فقط لإيضاح الأمور والرد على كثير من للأفكار المتنوعة، لسبب تعبي الجسدي، وضعف مقدرتي على متابعة شئون الإيبارشية، طلبت مرات عديدة من قداسة البابا بإرادتي، أن يسيم من يساعد في المسئولية أو يتولاها كاملة".

وتابع: "وأخيرا اضطريت للاعتكاف، ولكن طالت الفترة، وحدث كل هذا الأضطراب على الميديا، ولكل من أحب أو تطاول وأنا مسامح للجميع دون مراعاة للمشاعر، ولهذا ومن أجل محبة أولادي، ومن أجل سلامتهم وطمأنينتهم، بنعمة ربنا سوف أعود إلى الإيبارشية في أقرب فرصة، والرب وحده قادر أن يدبر جميع الأمور".

جدير بالذكر أن إيبارشية قنا كانت قد ردت على ما تداولته صفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، من خبر يفيد بتقديم الأنبا شاروبيم استقالته من منصبه كأسقف للإيبارشية.

وقالت إيبارشية قنا، في بيان لها، إن نيافة الحبر الجليل الأنبا شاروبيم أسقف الإيبارشية بصحة جيدة جدًا وكامل العافية، وأن نيافته يدير شئون الإيبارشية وعمله الرعوى من خلال تواصله مع بعض الآباء أثناء تواجده فى فترة اعتكافه وخلوته.

ونفى مجمع كهنة الإيبارشية بقنا جميع الشائعات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة، مناشدًا بعدم الانقياد وراء الشائعات التى لم تتحر الدقة فى نقل الأخبار.

بدوره، نفى القس إبرام، المنسق الإعلامي لإيبارشية قنا، ما تردد بشأن استقاله الأنبا شاروبيم من منصبه كأسقف للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقنا.

وأضاف القس إبرام، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الأنبا شاروبيم يقضي فترة خلوته واعتكافه الروحي بدير الأنبا بيشوي بوادى النطرون، وذلك بسبب ظروف البلد في الإصابة بكورونا، مؤكدا أنه يتابع شئون الإيبارشية من داخل الدير.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة: 659 إصابة جديدة بكورونا و38 وفاة

مفاجأة.. إثيوبيا تعتزم بناء 3 سدود خلف «النهضة»

«الأوقاف» توضح حقيقة خطبة الجمعة فى 7 دقائق.. وتحذر المخالفين

«التنمية المحلية»: مالك الشقة ليس مسئولًا عن التصالح

الصور

image description

أحدث «لوك» لـ سمية الخشاب بالأزرق وفراشات (صور)

image description

الشوط الأول| الزمالك وبيراميدز

image description

«فركش».. «كابوس الثانوية» ينتهى بالأحضان والورود

image description

حمو بيكا يغزو السوشيال ميديا بـ«باتون باليه بالسمسم هات» (فيديو)

image description

جلسة مجلس النواب بحضور وزيرة الصحة

الأكثر قراءة

«التنمية المحلية»: مالك الشقة ليس مسئولًا عن التصالح

ألقاهم أمام القطار.. أب يقتل أطفاله الثلاثة في المنيا

مصدر بـ«التعليم» يكشف سبب التأخر في إعلان نتيجة الثانوية

«الولاء مدفوع مقدمًا».. محمد الباز: معتز مطر وعزوز وأبوخليل «مراكيب أردوغان»

إنفوجراف

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

أيام زمان

السادات «خفيف الروح»: سخر من جولدا مائر وجهًا لوجه.. وحل نزاعًا على جاموسة

لهذا السبب.. مفيد فوزى اعتبر غناء عمرو دياب ومحمد فؤاد «زيطة» وعلى حميدة «راعى معيز»

«رفض التلحين للسادات وعبدالناصر ظلمه».. خبايا علاقة كمال الطويل بالرؤساء

فيلم أوقع بينهما مدى الحياة.. سر الخصومة الكبرى بين هنيدى ومحمد فؤاد

نجم الساعة

السادات «خفيف الروح»: سخر من جولدا مائر وجهًا لوجه.. وحل نزاعًا على جاموسة

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

يسهل خسارة الوزن.. 3 فوائد هامة لعصير البصل

طبيب يحذر من عواقب كورونا على القلب

موعد صرف معاشات أغسطس 2020 من البريد المصري

الصحة العالمية: لا مجال للتساهل في سلامة لقاح كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
رقصة ألمانية مع الذئاب التركية!
د.كريمة الحفناوى
مصر ومخاطر الوجود التركى فى ليبيا
صفاء النجار
فى بيوت الله «3»
جمال طه
كيف أجبر التدخل المصرى تركيا على مراجعة مخططاتها فى ليبيا؟
المزيد

الثقافة

أكاديمية الفنون ترد على دعاوى التحرش بالطالبات

أستاذ أدب أندلسى: «سرفانتس» آراد تخليص العالم من شروره

في حفل نجوم فرقة أوبرا القاهرة: الأغاني العالمية تبهر الجمهور (صور)

جار النبى الحلو: الكتابة رحلة بحث دائم.. والحب بهجة وانكسار (حوار)