أول تعليق لأسقف قنا بعد مزاعم استقالته

كشف الأنبا شاروبيم، أسقف قنا، عن أسباب تواجده في دير الأنبا بيشوي بوادى النطرون، وذلك بعد مزاعم عن تقديم استقالته من الإيبارشية وتشكيل لجنة بابوية من شئون الإيبارشيات لمقابلته في الدير لعدوله عن الاستقالة.وقال الأنبا شاروبيم، في بيان له،"فقط لإيضاح الأمور والرد على كثير من للأفكار المتنوعة، لسبب تعبي الجسدي، وضعف مقدرتي على متابعة شئون الإيبارشية، طلبت مرات عديدة من قداسة البابا بإرادتي، أن يسيم من يساعد في المسئولية أو يتولاها كاملة".وتابع: "وأخيرا اضطريت للاعتكاف، ولكن طالت الفترة، وحدث كل هذا الأضطراب على الميديا، ولكل من أحب أو تطاول وأنا مسامح للجميع دون مراعاة للمشاعر، ولهذا ومن أجل محبة أولادي، ومن أجل سلامتهم وطمأنينتهم، بنعمة ربنا سوف أعود إلى الإيبارشية في أقرب فرصة، والرب وحده قادر أن يدبر جميع الأمور".جدير بالذكر أن إيبارشية قنا كانت قد ردت على ما تداولته صفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، من خبر يفيد بتقديم الأنبا شاروبيم استقالته من منصبه كأسقف للإيبارشية.وقالت إيبارشية قنا، في بيان لها، إن نيافة الحبر الجليل الأنبا شاروبيم أسقف الإيبارشية بصحة جيدة جدًا وكامل العافية، وأن نيافته يدير شئون الإيبارشية وعمله الرعوى من خلال تواصله مع بعض الآباء أثناء تواجده فى فترة اعتكافه وخلوته.ونفى مجمع كهنة الإيبارشية بقنا جميع الشائعات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة، مناشدًا بعدم الانقياد وراء الشائعات التى لم تتحر الدقة فى نقل الأخبار.بدوره، نفى القس إبرام، المنسق الإعلامي لإيبارشية قنا، ما تردد بشأن استقاله الأنبا شاروبيم من منصبه كأسقف للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقنا.وأضاف القس إبرام، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الأنبا شاروبيم يقضي فترة خلوته واعتكافه الروحي بدير الأنبا بيشوي بوادى النطرون، وذلك بسبب ظروف البلد في الإصابة بكورونا، مؤكدا أنه يتابع شئون الإيبارشية من داخل الدير.