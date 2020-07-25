رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 25 يوليه 2020 الموافق 04 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مواعيد القطارات اليوم السبت 25-7-2020

السبت 25/يوليه/2020 - 05:18 ص
قطار
قطار
هبه محمد
طباعة
أكدت هيئة السكك الحديد أن مواعيد القطارات تعمل وفقًا للشكل الذي يليق بالراكبين، حيث جرى تعقيم القطارات والمحطات يوميًا مع الالتزام بالنظافة العامة خوفًا من عدوى فيروس كورونا، ويبحث المصريون عن مواعيد القطارات اليوم السبت 25-7-2020 في القاهرة وجميع المحافظات نظرًا لحلول عيد الأضحى المبارك 2020.


مواعيد القطارات اليوم السبت 25-7-2020 في القاهرة وجميع المحافظات


تعرف على مواعيد قطارات الصعيد:

قطار رقم 1143 - مميز
يبدأ في التحرك من محطة مغاغة في الساعة 6:20 وينهي رحلته في القاهرة.

قطار رقم 935 - مكيف
يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الأقصر، يصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:30.

قطار رقم 1935 - مكيف
ويبدأ القطار في التحرك الساعة 7:00 من المنيا، ويصل المحطة النهائية في القاهرة بتمام الساعة 10:05.

مواعيد القطارات المميزة:

قطار رقم 956 - مختلط
يتحرك القطار من محطة بورسعيد في الساعة 13:00 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 17:25.

قطار رقم 954 - مختلط
يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الإسماعيلية، يصل القاهرة في الساعة 15:50.

قطار رقم 966 - مختلط
يبدأ القطار في التحرك من محطة دمياط في الساعة 12:15 ويصل القاهرة في الساعة 18:15.

قطار رقم 586 - مختلط
ينطلق القطار بالتحرك بتوقيت الساعة 14:15 من الإسكندرية، ويصل طنطا الساعة 16:20.

قطار رقم 948 - مختلط
يبدأ القطار في التحرك بداية من المنصورة بتوقيت الساعة 6:30 ويصل القاهرة في الساعة 9:05.

قطار رقم 662 - ركاب
يبدأ القطار في التحرك من محطة التحرير من الساعة 6:00 ويصل محطة بالقاهرة في تمام الساعة 8:35.

قطار رقم 268 -ركاب
يبدأ القطار في التحرك بداية من محطة المنصورة في تمام الساعة 12:30 ويصل المحطة النهائية في طنطا في تمام الساعة 14:05.

قطار رقم 1116 - مكيف
يبدأ القطار في التحرك من الإسكندرية إلى محطة قطار سكة حديد أبوحمص، ويبدأ في التحرك من الساعة 2:25 مساء.

قطار رقم 12 - مميز
يتحرك القطار بداية من الإسكندرية إلى محطة القاهرة، ويتوقف في عدد من المحطات ومنها سيدي جابر- طوخ- بركة السبع- شبرا الخيمة- كفر الدوار.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيلم أوقع بينهما مدى الحياة.. سر الخصومة الكبرى بين هنيدى ومحمد فؤاد

موعد بداية العام الدراسى الجديد فى الجامعات 2020-2021

ألقاهم أمام القطار.. أب يقتل أطفاله الثلاثة في المنيا

تفاصيل موعد صرف الدفعة الثالثة من منحة العمالة غير المنتظمة بالمحافظات

الصور

image description

أحدث «لوك» لـ سمية الخشاب بالأزرق وفراشات (صور)

image description

الشوط الأول| الزمالك وبيراميدز

image description

«فركش».. «كابوس الثانوية» ينتهى بالأحضان والورود

image description

حمو بيكا يغزو السوشيال ميديا بـ«باتون باليه بالسمسم هات» (فيديو)

image description

جلسة مجلس النواب بحضور وزيرة الصحة

الأكثر قراءة

«التنمية المحلية»: مالك الشقة ليس مسئولًا عن التصالح

ألقاهم أمام القطار.. أب يقتل أطفاله الثلاثة في المنيا

مصدر بـ«التعليم» يكشف سبب التأخر في إعلان نتيجة الثانوية

«الولاء مدفوع مقدمًا».. محمد الباز: معتز مطر وعزوز وأبوخليل «مراكيب أردوغان»

إنفوجراف

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

أيام زمان

السادات «خفيف الروح»: سخر من جولدا مائر وجهًا لوجه.. وحل نزاعًا على جاموسة

لهذا السبب.. مفيد فوزى اعتبر غناء عمرو دياب ومحمد فؤاد «زيطة» وعلى حميدة «راعى معيز»

«رفض التلحين للسادات وعبدالناصر ظلمه».. خبايا علاقة كمال الطويل بالرؤساء

فيلم أوقع بينهما مدى الحياة.. سر الخصومة الكبرى بين هنيدى ومحمد فؤاد

نجم الساعة

السادات «خفيف الروح»: سخر من جولدا مائر وجهًا لوجه.. وحل نزاعًا على جاموسة

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

يسهل خسارة الوزن.. 3 فوائد هامة لعصير البصل

طبيب يحذر من عواقب كورونا على القلب

موعد صرف معاشات أغسطس 2020 من البريد المصري

الصحة العالمية: لا مجال للتساهل في سلامة لقاح كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
رقصة ألمانية مع الذئاب التركية!
د.كريمة الحفناوى
مصر ومخاطر الوجود التركى فى ليبيا
صفاء النجار
فى بيوت الله «3»
جمال طه
كيف أجبر التدخل المصرى تركيا على مراجعة مخططاتها فى ليبيا؟
المزيد

الثقافة

أكاديمية الفنون ترد على دعاوى التحرش بالطالبات

أستاذ أدب أندلسى: «سرفانتس» آراد تخليص العالم من شروره

في حفل نجوم فرقة أوبرا القاهرة: الأغاني العالمية تبهر الجمهور (صور)

جار النبى الحلو: الكتابة رحلة بحث دائم.. والحب بهجة وانكسار (حوار)