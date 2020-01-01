«النور» ينافس على المقاعد الفردية كافة بانتخابات الشيوخ فى 3 محافظات

ينافس حزب النور في انتخابات مجلس الشيوخ القادمة، على جميع المقاعد الفردية في 3 محافظات وهي "كفر الشيخ، وجنوب سيناء، ومرسى مطروح"، كما ينافس على بعض المقاعد الفردية في 6 محافظات وهي: "المنوفية، والفيوم، وبني سويف، ودمياط، والإسكندرية، والبحيرة".كما أن هناك 18 محافظة، لم يترشح بها حزب النور على أي من المقاعد الفردية، وهي: "القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والغربية، والجيزة، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والشرقية، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء".ومن المقرر أن يكون تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ، الأحد والإثنين، 9 و10 أغسطس 2020، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وتُجرى الانتخابات للمصريين بالداخل، من التاسعة صباحا، الثلاثاء والأربعاء، 11 و12 أغسطس 2020، وتُعلن النتيجة العامة، الأربعاء 19 أغسطس، وتُجرى الإعادة للمصريين بالخارج، 6 و7 سبتمبر، وبالداخل، 8 و9 سبتمبر، وتُعلن النتائج النهائية في موعد أقصاه، الأربعاء 16 سبتمبر.