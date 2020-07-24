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الجمعة 24 يوليه 2020 الموافق 03 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تصاعد التوتر بين أمريكا والصين يضغط على أسهم أوروبا

الجمعة 24/يوليه/2020 - 09:56 ص
الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية
وكالات
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تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، إذ تدهورت المعنويات حول العالم بعد أن طالبت بكين الولايات المتحدة بإغلاق قنصليتها في مدينة صينية ردا على إجراء مماثل من واشنطن.

وهبط المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية ‭1.5‬ بالمئة، ويمضي على مسار تسجيل أكبر تراجع ليوم واحد في شهر، مما يدفعه لتكبد خسارة في الأسبوع الجاري.

وقادت أسهم التكنولوجيا الخسائر عقب عمليات بيع شهدتها نظيراتها الأمريكية أمس، بينما خسر قطاع المواد الأساسية الشديد التأثر بالصين 1.9 بالمئة.

وسيتطلع المستثمرون لمؤشرات مديري المشتريات لقطاعي التصنيع والخدمات بمنطقة اليورو والمقرر نشرها في الساعة 0800 بتوقيت جرينتش.

وارتفع سهم سنتريكا المالكة لبريتيش جاز 30 بالمئة ليتصدر المؤشر ستوكس 600، على الرغم من تحقيق الشركة أرباحا أقل في النصف الأول، إذ أعلنت عن خطط لبيع دايركت إنرجي، نشاطها في أمريكا الشمالية، إلى إن.آر.جي إنرجي مقابل 3.63 مليار دولار.

وارتفع سهم إكوينور النرويجية للطاقة 0.5 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة عن انخفاض أرباح التشغيل 89 بالمئة، بينما كان محللون يتوقعون أن تتكبد خسائر.

وقفز سهم سيجنفاي، أكبر شركة للإضاءة في العالم، 4.5 بالمئة بعد أن قفز صافي أرباحها 62 بالمئة في الربع الثاني، وبفضل خطط لسداد ديون بقيمة 350 مليون يورو (406 ملايين دولار) هذا العام.

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