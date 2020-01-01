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الجمعة 24 يوليه 2020 الموافق 03 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رمضان قديروف يعلن فرض عقوبات على بومبيو

الجمعة 24/يوليه/2020 - 04:35 ص
رمضان قديروف
رمضان قديروف
وكالات
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أعلن الرئيس الشيشاني رمضان قديروف سحب دعوته لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لزيارة الشيشان وفرض عقوبات عليه.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، قال قديروف، خلال اجتماع مع المسئولين في الجمهورية وعلى طريقته الخاصة في الدعابة: "دعوت السيد بومبيو للزيارة، والآن أقول بحضور الجميع إن ذلك ليس من حقي كفاية، ألغي الدعوة وأعلن عن إدراجه على جميع قوائم العقوبات الموجودة في جمهوريتنا وتجميد كل حساباته، مثلما فعلوا بحقي".

وأضاف "قديروف" أنه لن يذهب إلى الولايات المتحدة، حتى لو دعوه للزيارة، مشيرًا إلى أنه ليس متهمًا في أي محكمة، كما تساءل حول جدوى إدراج أفراد عائلته على قائمة العقوبات الأمريكية.

وكانت الخارجية الأمريكية قد أعلنت، يوم الإثنين الماضي، فرض عقوبات على رمضان قديروف بتهمة انتهاك حقوق الإنسان وطالت العقوبات أيضا زوجته ميدني قديروفا وابنتيهما عائشة وخديجة، وردًا على فرض العقوبات عليه، دعا قديروف مايك بومبيو لزيارة الشيشان.

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