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الخميس 23 يوليه 2020 الموافق 02 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الدوحة تواصل الخيانة.. السراج يلتقي وزير خارجية قطر في إسطنبول

الخميس 23/يوليه/2020 - 10:27 م
السراج يلتقي وزير
السراج يلتقي وزير خارجية قطر
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بحث فايز السراج، رئيس ما يسمّى بحكومة الوفاق الليبية، مساء الخميس، مع وزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في إسطنبول مستجدات الوضع في الأراضي الليبية، بحضور سفير قطر لدى ليبيا محمد بن ناصر آل ثاني.

وأكد الجانبان، خلال الاجتماع على الحل السياسي للأزمة الليبية وفقًا لاتفاق الصخيرات "المنتهي"، وقرارات مجلس الأمن ومُخرجات مؤتمر برلين، كما اتفق الجانبان على تفعيل علاقات التعاون في مجالات متعددة.

كان الجيش الوطني الليبي قد حذّر تركيا وقطر من مغبّة الاستمرار في التدخل في الشأن الليبي، مؤكدًا استعداده للتصدي ودحر الميليشيات المدعومة من أنقرة، في ظل تحركاتها العسكرية قرب مدينة سرت الاستراتيجية.

ومع اتجاه أنظار المنطقة إلى ليبيا، تشهد سرت الواقعة على الساحل تحركات عسكرية مكثفة على الأرض استعدادا لمعركة كبرى مرتقبة، تواصل تركيا، إلى جانب قطر، الحشد لها من خلال دعم ميليشيات حكومة الوفاق، لمواجهة الجيش الوطني الليبي.

ومنذ أشهر، لم تتوقف أنقرة عن إرسال المرتزقة لدعم الميليشيات المتطرفة، بهدف تنفيذ أجنداتها في ليبيا، وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن تركيا أرسلت ما يزيد على 16 ألف مسلح من سوريا إلى ليبيا.

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