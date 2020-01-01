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الخميس 23 يوليه 2020 الموافق 02 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

شرطة مصايف الإسكندرية: تقديم مواعيد خدمات الإنقاذ بالشواطئ

الخميس 23/يوليه/2020 - 09:57 م
اللواء جمال رشاد
اللواء جمال رشاد
الشيماء زيدان
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تحدث اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، عن واقعة غرق أربعة مواطنين من أسرة واحدة خلال تسللهم للبحر فجرًا بشاطئ الصفا بالعجمي.

وقال "رشاد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الخميس، إن محاضر الشرطة بينت أن الغرق تم في الساعة السادسة فجرًا، مما يؤكد أن الأسرة تسللت قبل ذلك الوقت، في ظل عدم تواجد خدمات الإنقاذ.

واستكمل: "نسعى لأن تكون مواعيد خدمات الإنقاذ على جميع شواطئ الإسكندرية مبكرًا منعًا لوقوع ضحايا جديدة"، موضحًا أن ذلك سيكون عبئا كبيرا على الأجهزة الأمنية، ولكن سلامة المواطن أهم من أي شيء.

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