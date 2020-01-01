شرطة مصايف الإسكندرية: تقديم مواعيد خدمات الإنقاذ بالشواطئ

تحدث اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، عن واقعة غرق أربعة مواطنين من أسرة واحدة خلال تسللهم للبحر فجرًا بشاطئ الصفا بالعجمي.وقال "رشاد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الخميس، إن محاضر الشرطة بينت أن الغرق تم في الساعة السادسة فجرًا، مما يؤكد أن الأسرة تسللت قبل ذلك الوقت، في ظل عدم تواجد خدمات الإنقاذ.واستكمل: "نسعى لأن تكون مواعيد خدمات الإنقاذ على جميع شواطئ الإسكندرية مبكرًا منعًا لوقوع ضحايا جديدة"، موضحًا أن ذلك سيكون عبئا كبيرا على الأجهزة الأمنية، ولكن سلامة المواطن أهم من أي شيء.