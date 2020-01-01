تنسيقية شباب الأحزاب تطلق حملة «كلنا الجيش المصري»

أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين حملة "كلنا الجيش المصري" بعد إعلان البرلمان المصري تأييد تحركات الدولة فيما يتعلق بالتدابير اللازمة لحفظ الأمن القومي ومجابهة التهديدات المتصاعدة للأمن القومي المصري والليبي، خاصة بعد ما آلت إليه الأوضاع في ليبيا.يشارك في الحملة أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعدد كبير من الشخصيات العامة.