أرمينيا تهنئ الدولة المصرية بذكرى ثورة 23 يوليو

أعربت وزارة الخارجية الأرمينية عن خالص التهاني وأطيب التمنيات لمصر حكومة وشعبًا بمناسبة الذكرى الـ68 لثورة 23 يوليو.وأكدت الخارجية الأرمينية، في بيان لها وزعته سفارة أرمينيا بالقاهرة "أنها تقدر عاليًا التعاون المثمر القائم علي الروابط الراسخة والثقة المتبادلة بين مصر وأرمينيا والشعبين المصري والأرميني"، معربة عن تطلعها إلي تحقيق المزيد من توسيع العلاقات الثنائية وتحفيز التعاون الاقليمي والدولي بين البلدين.