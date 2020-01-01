دراسة: ربع سكان نيودلهى أُصيبوا بكورونا

أظهرت دراسة، أجراها المركز الوطني للسيطرة على الأمراض بالهند، أن حوالي ربع سكان العاصمة نيودلهي أصيبوا بفيروس كورونا.وكشفت اختبارات الدم التي أجراها المركز على 21387 شخصًا تم اختيارهم عشوائيا في أرجاء نيودلهي أن 23.48% منهم لديهم أجسام مضادة للفيروس، ما يشير إلى تعرضهم في الماضي للفيروس.وقال رئيس المركز الوطني للسيطرة على الأمراض سوغيت كومار سينغ في مؤتمر صحفي إن أكثر من 75% من السكان ما زالوا ضعفاء أمام الفيروس.وكانت وزارة الصحة الهندية قد أعلنت في وقت سابق أن هناك 1.19 مليون حالة إصابة بالفيروس حتى الآن، مع تسجيل نحو 29 ألف حالة وفاة.