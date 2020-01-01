الجيش الليبى يسقط طائرة تركية مسيرة غرب سرت

أعلنت غرفة العمليات الحربية التابعة للجيش الوطني الليبي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إسقاط طائرة تركية فى مدينة سرت.وأوضح الجيش الليبي أن منصات الدفاع الجوي بالقوات المُسلحة العربية الليبية استهدف طائرة استطلاع تُركية وقامت بإسقاطها في الساحل الغربي لمدينة سرت.