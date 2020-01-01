راعي كنيسة مار مرقس كليوباترا يشارك في «قصص من الخدمة»

شارك القس ميخائيل لويس، راعي كنيسة القديس مار مرقس كليوباترا بمصر الجديدة، مساء اليوم الأربعاء، في سلسلة عظات "قصص من الخدمة" عبر المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.وأطلق القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة، سلسلة عظات قصص من الخدمة بهدف دعم الأقباط روحيًا خلال فترة تعليق الصلوات للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، للاحتفال بصوم السيدة العذراء مريم، في 7 أغسطس من كل عام.