الديهي: أعضاء الإرهابية يصفقون الآن لتدخل تركيا في ليبيا

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن تركيا تعد ثالث أكبر دولة في حلف الناتو، وهذا الحلف هو الذي قضى على ليبيا وقسمها وقتل معمر القذافي في 2011.وأضاف خلال حلقة برنامجه "بالورقة والقلم"، والمذاع عبر فضائية ten، أن أعضاء الإرهابية يصفقون الآن لدخول تركيا لليبيا رغم كونها سببًا في دمارها، ولو كانت مصر فعلت ذلك لقامت الدنيا ولم تقعد، من أعضاء الإرهابية.وأكد خلال الحلقة أن جامعة الدول العربية خلال عهد عمرو موسى، اقترفت خطأ تاريخيا لن يغفر وهو إعطاء الأمر لحلف الناتو بضرب ليبيا، وكذلك بإعطاء الأمريكان رخصة لدخول العراق بحجة البحث عن أسلحة نووية.وتابع: أن سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسي، قال إن حلف الناتو ارتكب جريمة في حق ليبيا ولم يساهم في حلها إلى الآن، وتساءل "الديهي" لماذا تريدون محاكمة عبدالله صالح؟، والجرائم الدولية والقانون الدولي لا يعرف سوى الضعفاء.