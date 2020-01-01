أردوغان يوبخ وزراءه لعدم تصفيقهم له أثناء كلمته

عرض الإعلامي نشأت الديهي، خلال حلقة برنامجه "بالورقة والقلم"، مقطع فيديو للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وهو يوبخ وزراءه خلال الاجتماع التقييمي لمجلس الوزراء الرئاسي، على هامش الاحتفال بمرور عامين على تحويل نظام الحكم في تركيا من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي؛ لعدم تصفيقهم أثناء كلمته.وقال "أردوغان"، خلال الفيديو: "من أجل أن نكون قادرين على إنتاج مركبات النظام السكك الحديدية بإمكانيات محلية، أنشأنا الشركة التركية المساهمة لمركبات نظام السكك الحديدية".وبعد انتهاء أردوغان من جملته هذه لم يقم الحاضرون بالتصفيق، فقال: "أليس هذا جميلا، ليقوم جميع الحاضرين بالتصفيق"، وعقب "أردوغان": "يعني لو لم نقل ذلك لن تصفقوا".