399 إصابة جديدة بكورونا في سنغافورة

سجلت وزارة الصحة السنغافورية، اليوم الأربعاء، 399 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ إجمالي عدد الإصابات حتى الآن 48 ألفًا و434 حالة.وذكرت صحيفة "توداي أون لاين" السنغافورية، أنه من بين الإصابات، تسعة من المحليين وثلاثة وافدين و387 عاملًا مهاجرًا يقيمون في أماكن معيشة العمال.وذكر تقرير وزارة الصحة أن 213 مريضًا خرجوا من المستشفيات أو مرافق العزل المجتمعية اليوم، ليصل إجمالي الحالات المتعافية 44 ألفًا و584 حالة، ولا يزال هناك 170 حالة مؤكدة في المستشفى معظمها مستقر أو يتحسن، وتوفي حتى الآن 27 شخصًا جراء الفيروس في سنغافورة.