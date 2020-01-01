تحديد موعد سحب الثقة من الغنوشى اليوم.. ونواب يحذرون من «إخوان تونس»

كشفت كتل نيابية في البرلمان التونسي عن أنه سيتم، اليوم الأربعاء، تحديد موعد جلسة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي.من جانبها، نبهت الكتلة الديمقراطية في البرلمان التونسى من خطورة الانزلاق نحو مربع العنف، محملة الغنوشي وكتلتي الدستوري الحر والكرامة مسئولية تعطيل البرلمان.وصرح أمين عام حزب "تونس إلى الأمام"، عبيد البريكي، بأن النهضة بصدد ترهيب التونسيين، وأن منطق الترهيب يعقد الأوضاع بدلا من حلها، مؤكدا أنه كلما اختلط الدين بالسياسة كانت النتيجة صراعات دموية، وفقا لما نقلته "العربية نت".وفى السياق، قال أمين عام الحزب الاشتراكي، محمد الكيلاني، إن الديمقراطية التونسية وقعت في فخ النهضة وكل أساليب العنف مرفوضة.من جانبه، حذر الناطق باسم حزب التيار الشعبي، محسن النابتي، من أن جماعة الإخوان في تونس تؤمن بالديمقراطية من جانب واحد، وفي حال تعرض مصالحها للضرر ستفجر الدولة من الداخل.يذكر أن البرلمان التونسى شهد حالة من الفوضى بسبب اعتداء نواب من حركة النهضة على النواب المعتصمين من كتلة الحزب الدستوري الحر.