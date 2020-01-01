رئيس وزراء اليمن: مصر غنية بعقول المفكرين والمبدعين (فيديو)

قال الدكتور معين عبدالملك، رئيس وزراء اليمن، إن مصر غنية بعقول المفكرين والمبدعين، ولدي شعور لا يوصف بعد مشاركتي في مباحثات مشتركة حول العلاقات الثنائية بين اليمن ومصر.وأضاف خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، المذاع عبر فضائية ten، أنه تم عقد غرفة مباحثات مشتركة حول العلاقات الثنائية بين اليمن ومصر، متابعا: "مصر جزء من تكويني وقضيت فيها فترة طويلة خلال فترة دراستي بالجامعة".وأكد أن لقاءا دار بينه وبين الرئيس عبدالفتاح السيسي، حول تجربة مصر في التعافي، لافتا إلى أنه نقل وجهة نظر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، حول التحديات الإقليمية التي تواجه المنطقة والتدخلات الأجنبية، وأمن منطقة البحر الأحمر، والأخطار التي تهدد الأمن القومي العربي.