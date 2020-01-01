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الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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جنات تتغزل في زوجها: «هدية العمر»

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 06:41 م
جنات
جنات
سناء إسماعيل
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شاركت الفنانة المغربية جنات، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، بصورة رومانسية لها برفقة زوجها المحامي محمد عثمان، وابنتها.

وظهرت جنات في الصورة وهي تحتضن زوجها، وتهديه طفلتها الأولى وردة، وعلقت على الصورة قائلة: "هدية العمر الزوج الحنون الصادق المخلص اللهم أدمها نعمة".

وكانت جنات، قد أعلنت مؤخرًا عن حملها الثاني من زوجها، وذلك بعد نشرها صورة وتظهر عليها علامات الحمل، وعلقت على الصورة قائلة: "وحشتوني يا أصدقائي.. أتمنى أن تمر هذه الفترة الصعبة علينا بخير.. اعتني بنفسك".

وكانت جنات قد رزقت بابنتها الأولى في شهر مايو قبل الماضي، من زوجها محمد عثمان، وأطلقا عليها اسم "جنات".

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