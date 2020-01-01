جنات تتغزل في زوجها: «هدية العمر»

شاركت الفنانة المغربية جنات، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، بصورة رومانسية لها برفقة زوجها المحامي محمد عثمان، وابنتها.وظهرت جنات في الصورة وهي تحتضن زوجها، وتهديه طفلتها الأولى وردة، وعلقت على الصورة قائلة: "هدية العمر الزوج الحنون الصادق المخلص اللهم أدمها نعمة".وكانت جنات، قد أعلنت مؤخرًا عن حملها الثاني من زوجها، وذلك بعد نشرها صورة وتظهر عليها علامات الحمل، وعلقت على الصورة قائلة: "وحشتوني يا أصدقائي.. أتمنى أن تمر هذه الفترة الصعبة علينا بخير.. اعتني بنفسك".وكانت جنات قد رزقت بابنتها الأولى في شهر مايو قبل الماضي، من زوجها محمد عثمان، وأطلقا عليها اسم "جنات".