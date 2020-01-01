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الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

جمال شيحة: كورونا لن ينتهي إلا بوجود لقاح فعال

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 02:57 م
الدكتور جمال شيحة
الدكتور جمال شيحة
كريمة أبو زيد
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كشف الدكتور جمال شيحة، أستاذ الكبد بجامعة المنصورة ورئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الكبد بالدقهلية وعضو مجلس النواب، عن أن هناك أمرين مهمين إذا اتبعهما المواطن سينجو من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 المستجد حفاظًا على صحته وصحة أسرته.

وأكد شيحة، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن الأمر الأول هو ارتداء الكمامة في كل مكان خارج منزله، سواء كان مكان العمل أو الأسواق وغيره، مضيفًا أن الأمر الثاني هو ضرورة التواجد بالأماكن المفتوحة وليست المغلقة، مؤكدًا أن هذين الأمرين هما الأمان الوحيد حاليًا لتفادي العدوى وحرصا على صحة المواطنين.

وأشار أستاذ الكبد بجامعة المنصورة إلى أن كوفيد 19، المعروف إعلاميًا بـ"كورونا"، لن ينتهي إلا من خلال عقار أو مصل حتى نتأكد من القضاء عليه نهائيًا، مشيرًا إلى أنه طالما لا يوجد لقاح فعال فهو مستمر وموجود لفترة.

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