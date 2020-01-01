إدانات عربية للقصف الإسرائيلي الأخير على سوريا

أدان فؤاد دبور، الأمين العام لحزب البعث العربي التقدمي في الأردن، العدوان الإسرائيلي الذي وقع مساء أمس الإثنين على الأراضي السورية.وقال الأمين العام لحزب البعث العربي التقدمي في الأردن، في بيان صحفى له، اليوم، "إن هذا العدوان الجديد يرتبط كما الاعتداءات السابقة بتطورات الأوضاع على الأرض، حيث تستمر إنجازات الجيش العربي السوري وحلفائه وانتصاراتهم على العصابات الإرهابية المرتبطة بالكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة وعملائهما".وأكد "دبور" أن سوريا والمقاومة لن تثنيهما مثل هذه الاعتداءات عن الاستمرار في الصمود ومواجهة المخططات الصهيونية وأدواتها الإرهابية وتحقيق الانتصارات عليها، وفقا لوكالة سانا السورية.كما أدان جهاد ذبيان، رئيس تيار صرخة وطن في لبنان، العدوان الإسرائيلي، قائلا" هذا العدوان وما سبقه من فرض قوانين قسرية ليس إلا محاولات فاشلة لصرف الأنظار عن الإنجازات التي حققتها سوريا على مختلف الصعد"ن معتبرا أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يؤكد ضرورة تفعيل وتماسك محور المقاومة ودوره في مواجهة المخططات العدوانية التي تستهدف زعزعة الاستقرار في سوريا والعراق وباقي دول المنطقة.وكانت وسائل الدفاع الجوي السوري، قد تصدت مساء أمس لعدوان إسرائيلي بالصواريخ في سماء جنوب دمشق وأسقطت أغلبيتها.